Poker del Monti a Barbarasco

Seconda Categoria - BARBARASCO: Cavalierdoro, Lunini, Ruggeri, Cipollini,Giansoldati, Ture, Gerali M. (8' Polloni), Gerali P., Magnaninin (79' Gabrielli), Bondi, Borzonasca (Casciari, Egei, Saccomani) All. Giorgi

MONTI: Gerali, Madeddu, Cortesi (52' Barbasini), Orsoni (88' Puppi), De Angeli, Galloni, Salku, Malatesta, Borghetti (45' Pellegrini), Chelotti, Cresci (86' Giromini) (Rocchi, Pellegrini, Reburati) All. Della Zoppa

RETI: 7' Borghetti, 24' Salku, 37' Borghetti, 41' Borzonasca, 63' Polloni, 65' Galloni



BARBARASCO- Il Barbarasco di mister Giorgi è sempre più in crisi. La neopromossa, ripescata dalla Terza Categoria, è ancora alla ricerca del primo risultato positivo e la via della resurrezione sembra ancora lontana.



Il derby di oggi contro l'assetata di punti Monti (foto) si è deciso nella prima mezzora con la doppietta dell'intramontabile Borghetti e la rete di Salku. Borzonasca al 41' riaccende le speranze dei locali con un eurogol da fuori area, e dopo 18 minuti della ripresa il neo entrato Polloni riapre il match con un altro gran gol sotto la traversa dai 30 metri. Non passano due giri di lancette che gli ospiti ricongelano il risultato: da una punizione della sinistra battuta da Orsoni, Galloni salta più in alto di tutti e mette dentro il definitivo 2-4.