Podenzana-Sporting Viareggio 1-1, frena la capolista

Seconda Categoria - PODENZANA Magnani, Chiappucci, Pigerini, Viaggi, Pantera, Bonini, Lopez, Moscatelli (78' Gerali), Lombardi (70' Gnoffo), Guadagnucci, Manassero (65' Scarpa) (Manzato, Bondi, Ariani, Mazzini, Chelotti, Bertipagani) All. Angeli

SPORTING VIAREGGIO: Bernini, Dini, Verdigi, Comelli (72' Giorgetti), Toncelli (5' Grotti), Simoni, Ambrosi, Barsotti, Bertini (75' Bartoli), Galli, Giannecchini (53' Matrone) (Betti, Pellegrinetti, Rossi) All. Meini

RETI: 7' Moscatelli, 27' Bertini



PODENZANA- Il Podenzana di mister Angeli impatta nella partita casalinga contro lo Sporting Viareggio e viene raggiunto dal Romagnano, vincente al "Raffi" per 3-2 col Monti.



Partita equilibrata con tante occasioni da ambo le parti. Dopo 7 minuti di gioco i locali passano in vantaggio: affondo di Chiappucci, cross, rinvio corto di Bernini e Moscatelli al volo deposita in rete. Reazione immediata del Viareggio: al 12' su punizione di Galli, Bertino schiaccia ma Magnani é attento. Al 27' il pareggio: Galli batte veloce, respinta corta della difesa e Bertini deposita in rete il facile tapin.



Secondo tempo molto vivace nel quale entrambe le squadre cercano la vittoria con numerosi i cambi di fronte. L'occasione più ghiotta è sui piedi di Lopez al 63', su servizio di Manassero il bomber cubano si allunga troppo la palla, permettendo l'uscita dell'estremo difensore viareggino. Al 73' trema anche il Podenzana, Matrone si libera in area ma a tu per tu con Magnani si divora un goal fatto. Alla fine il pareggio premia lo spirito e la voglia messa in campo di entrambe le squadre.