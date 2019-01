Podenzana-Sporting Pietrasanta (0-1), tuona Damiani: `Ad arbitrare un arbitro versiliese`

Sconfitta all'ultimo secondo in seguito a una punizione battuta con palla in movimento

Seconda Categoria - Il Podenzana di mister Angeli contro al prima della classe Sporting Pietrasanta vede sfumare un buon pareggio per un rigore dato al 95' minuto. Molte le proteste a fine gara, ma non tanto per il rigore (sacrosanto), quanto per il fatto che l'azione che ha portato al penalty è partita da una punizione sulla tre quarti avversaria, battuta un paio di metri più avanti e con palla in movimento.



Su tutte le furie il ds dei "panigacci" Andrea Damiani che nel post partita ha dichiarato quanto segue: "Non si può mandare ad arbitrare Podenzana-Pietrasanta un arbitro di Viareggio, è una questione di principio. Non voglio fare polemica sulle decisioni arbitrali, ma se vogliamo che il calcio dilettantistico risulti credibile ci sono dei principi inderogabili a cui non possiamo venir meno."



La Cronaca



Partita equilibrata. Prima grossa occasione per gli ospiti al 13' con una conclusione di Dati sulla quale è stato bravissimo Magnani. Al 23' miracolo del portiere versiliese Ceragioli su colpo di testa di Bonini. Due minuti più tardi Martinucci calcia a colpo sicuro e va alto di poco. Nella ripresa ancora equilibrio, con un gran tiro di Capuano al 12' che finisce di poco a lato, e un pericoloso cross al 16' di Moscatelli con la palla che attraversa l'area senza deviazioni. Una gara giocata alla pari al termine della quale il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma poi al 95' il rigore su Dati che lo stesso ha calciato con freddezza.



Il Tabellino



PODENZANA: Magnani, Bertipagani, Pigherini, Mosti G., Bonini, Mosti L., Moscatelli, Martinucci, Guadagnucci, Scarpa (a disp. Rocchi, Ariani, Centofanti ,Bondi, Gnoffo, Rossi) All. Angeli

SPORTING PIETRASANTA: Ceragioli, Donofrio, Dati, Ambrosi, Capuano, Poletti, Panicucci, Puccetti, Tosi, Baldi, Dati (a disp. Rebellino, Pelagatti, Taure, Moschetti, Tedeschi, Saccardi, Pellegrinetti, Silvestri) All. Mazzei

RETI: Dati A. (rig ) 90+5