Podenzana-Mulazzo 2-0, `panigacci` in grande spolvero

Con 35 punti manca solo la matematica per la salvezza. I play off non sono più un sogno ma una concreta possibilità

Seconda Categoria - PODENZANA: Rocchi, Bondi, Pantera, Mosti, Bertipagani, Viagi, Mosti, Moscatelli, Martinucci, Guadagnucci, Scarpa (a disp. Magnani, Centofanti, Gnoffo, Pigerini, Ariani) All. Angeli

MULAZZO: Sordi, Vannini, Franchini, Surace, Cham, Bergamaschi, El Attifi, Luccini, Bregasi, Uberti, Baciu (a disp. Fiorini, Ricci, Mouad, Rizzi, Tamagna, Greco, Del Rio, Es Sarahoui) All. Bellotti

RETI: 7' Pantera 15' Scarpa



PODENZANA- Importante vittoria del Podenzana di mister Angeli che nel "derby del panigaccio" liquida con un secco 2-0 il Mulazzo di Bellotti e mette nel mirino la quarta in classifica Lido di Camaiore.



Di Pantera e Scarpa, al 7' e 15' del primo tempo, le reti del doppio vantaggio. Per il resto della gara i locali controllano e mantengono il risultato invariato fono al triplice fischio.



Con 35 punti in classifica il primo e unico obiettivo stagionale, cioè la salvezza, è veramente a un passo. Nelle ultime otto gare i "panigacci" potranno giocare sgombri di testa per mantenersi all'interno del gruppo play off e giocarsi agli eventuali spareggi quella che sarebbe un'incedibile promozione in Prima Categoria.