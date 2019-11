Podenzana-Monzone 3-0, Viaggi e Lopez fanno volare i `panigacci`

Seconda Categoria - PODENZANA: Magnani, Chiappucci, Pigerini, Viaggi, Pantera, Bonini, Lopez, Mosti, Lombardi, Guadagnucci, Manassero (Manzato, Bertipagani, Bondi, Gnoffo, Centofanti, Ariani, Moscatelli, Scarpa, Mazzini)

MONZONE: Grippino, Francini, Marchiò, Ottolini, Ciuffani, Attuoni, Borghetti, Mastorci, Costa, Cecconi, MArchionna (Cupini, Arcangeli, Fregosi, Grandetti, Guelfi, Mastrini, Presta, Petrocchi) All. Brizzi

RETI: 48' Viaggi, 68' Lopez, 90' Lopez (rig.)

NOTE 50' espulso Cecconi (M)



PODENZANA- Finisce tre a zero per la "Angeli band" il derby del Panigaccio. Primo tempo aperto a tutti e due i risultati con due squadre in salute che divertono gli spettatori.



La ripresa si apre con il gol di Viaggi che trova la deviazione vincente da calcio d'angolo. Dopo pochi minuti espulsione del Monzone di Cecconi per doppia ammonizione. Da li in poi i granata soffrono e favoriscono il buon gioco dei locali. A un quarto d'ora dalla fine raddoppia Lopez (foto) si assist di Lombardi dopo una bella azione personale sulla fascia destra. Il Monzone prova a reagire e riesce a impensierire Magnani con Costa. Al 90' ancora Lopez chiude il match su calcio di rigore.



Podenzana che con questa vittoria sale in seconda posizione, appaiata con il Lido di Camaiore, e mette nel mirino la capolista Romagnano.