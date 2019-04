Podenzana–Monzone 1-2, granata salvi

Seconda Categoria - Podenzana: Magnani, Bondi, Bertipagani, Mosti, Ariani, Viaggi, Mosti, Centofanti, Martinucci, Moscatelli (A disposizione: Rocchi Moscatelli, Battistini). Allenatore : Angeli

Monzone: Landi, Francini, Bellacci, Attuoni, Ciuffani, Mastorci, Borghetti, Arcangeli Alessandro, Mastrini, Arcangeli, Cecconi (A disposizione:Cupini, Chelotti, Di Grottole, Montani) Allenatore: Guelfi:

Arbitro: Tersitti di Lucca.

Reti: 16 Borghetti (M) 28: Bertipagani (M), 75’ Attuoni (M) su calcio di rigore.

Note: Espulso al 92' Mastrini (M) per fallo di reazione.



Podenzana- Il Monzone espugna il "Panigaccio" di Podenzana e conquista la matematica salvezza. Le due storiche squadre lunigianesi danno vita a una bella partita, molto combattuta. Dopo un quarto d’ora di studio, il numero 2 ospite Francini sulla tre quarti è bravo a intercettare un passaggio avversario e a involarsi verso l'area, superare Magnani e servire un assist perfetto a Samuele Borghetti che da pochi passi non sbaglia. Il Podenzana non ci sta e trova il pareggio con un colpo di testa vincente di Bertipagani, sugli sviluppi di un calcio di punizione.



Nella ripresa entrambe le squadre provano a vincere la partita, ma il Monzone di oggi e sicuramente più in forma e si presenta più volte davanti a Magnani. Al 65’ timide proteste del Podenzana per un possibile fallo di mano in area, ma arbitro fa ampi cenni di proseguire. Al 75' rigore concesso al Monzone per una trattenuta della maglia di un difensore locale ai danni di Borghetti: si incarica della battuta il capitano Attuoni (foto) che con un botta centrale sotto la traversa insacca il meritato 2-1. Un gol rigore che risulterà decisivo e regalerà la salvezza matematica al Monzone per la gioia dei tifosi granata.