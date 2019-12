Podenzana-Monti 2-1, ai `panigacci` il derby

Seconda Categoria - PODENZANA: Magnani, Chiappucci, Chelotti, Mosti, Bertipagani, Ariani, Lopez, Viaggi, Lombardi, Guadagnucci, Manassero (Manzato, Pigerini, Moscatelli, Gnoffo, MAzzini, Gerali, Centofanti) All. Angeli

MONTI: Cavalier D'Oro, Pellegrini, Cortesi, Saisi, Reburati, Galloni, Cresci, Maccione, Madeddu, Orsoni, Salku. All.Della Zoppa

RETI 50' Madeddu (rig.), 75' Lopez, 83' Lopez (rig).

NOTE 55' espulso Salku



AULLA- L'atteso derby lunigianese finisce come secondo i pronostici, la capolista Podenzana batte il Monti per 2-1 e mantiene la vetta, in coabitazione col Romagnano. Gli ospiti, dopo un primo tempo a proprio favore nel quale mancano il vantaggio con due importanti occasioni, vanno in vantaggio a inizio ripresa con Madeddu, calcio rigore per atterarmento di Saisi. Passano cinque minuti e il direttore di gara espelle Bruno Salku per preteste in seguito ad un fallo di gioco. A complicare le cose ai "dragoni" l'infortunio del difensore centrale Galloni, costretto ad abbandonare il campo al 60'. Il Podenzana sente l'odore del sangue e attacca con tutta l'artiglieria pesante. Il pareggio è di Lopez che segna dopo un'indecisione della difesa ospite. La rete del sorpasso è ancora opera di Lopez su calcio di rigore nei minuti finali.



I risultati di giornata



Atl. Carrara-Fortis Camaiore 3-3

Filattierese-Monzone 2-3

Fivizzanese-Lido di Camaiore 0-1

San MAcario-Romagnano 2-4

Sp. Bozzano-Attuoni 0-3

Sp. Forte Dei Marmi-Sp. Viareggio 2-1



Classifica: Romagnano 29, Podenzana 29, Lido di Camaiore 28, Monzone 26, Atl. Carrara 24, Forte Dei Marmi 21, Ricortola 19, Fortis Camaiore 18, Sp. Viareggio 18, Monti 15, Attuoni 15, San Macario 14, Fivizzanese 14, Filattierese 14, Bozzano 2.