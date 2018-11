Podenzana, Magnani e Viaggi a completare la rosa

Mister Angeli: "Altri acquisti? Solo se qualcuno dei nostri vorrà andar via"

Seconda Categoria - La neo promossa Atletico Podenzana sta facendo un buon campionato e in linea con le proprie aspettative. I "Panigacci" sono attualmente noni in classifica con 12 punti, il grosso della rosa è quella dello scorso anno e la dirigenza è molto contenta dell'operato del tecnico.



Così la numerosa società, alla quale si è unito da quest'anno il direttore ex Monzone Andrea Damiani, non ha bisogno di fare spese pazze in questa finestra di mercato, ma anzi un paio di acquisti mirati a completare la rosa. Detto questo è certa l'acquisizione dalla Torrelaghese del forte portiere classe '95 Manuel Magnani (foto) con passato a Monti e Monzone. Un portiere "garanzia" che andrà a sostituire Massimiliano Leccese, in uscita. Sarà disponibile dalla prossima settimana.



Oltre a Magnani, in arrivo dall'Antica Luni, l'ex Andrea Viaggi, centrocampista classe '94 dinamico, forte fisicamente e nei colpi di testa che in passato ha vestito le maglie di Magra Azzurri, Valdivara, Podenzana e Serricciolo.



Contento il tecnico Yuri Angeli del campionato finora disputato e di questi ultimi arrivi. Alla domanda se il mercato è chiuso risponde cosi: "Decideremo di reintervenire sul mercato solo se qualche ragazzo deciderà di andar via, sennò siamo contenti di questa rosa e nostra intenzione è rimaner così fino alla fine."



Anche se con il direttor Damiani, famoso per i suoi colpi sensazionali dell'ultimo minuto, non si può mai sapere fino alla definitiva chiusura del marcato. Staremo a vedere...