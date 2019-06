Podenzana, in arrivo un attaccante top

Seconda Categoria - Quando il ds Andrea Damiani scende a valle non torna mai a mani vuote. In questi giorni infatti il direttore dei "panigacci" è stato avvistato nel massese, a colloquio con attaccanti top per la categoria.



Alla corte di mister De Angeli arriverà sicuramente uno dei tre bomber più richiesti dal mercato: stiamo parlando dell'ex Ponte a Moriano e Capezzano Davide Pisani (vecchio pupillo del Damiani), del "cecchino" ex Serricciolo Marco Iardella e del "diamante cubano" ex Romagnao e Tirrenia Luis Lopez.



Fonti vicino alla società affermano di sapere già quale dei tre assi del gol è più vicino, ma finchè non arrivano conferme ufficiali non vogliamo sbilanciarci. Notizia in aggiornamento.