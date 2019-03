Podenzana, Damiani: `Una società dove tutti vorrebbero lavorare`

"Mister Angeli? Il principale artefice di questa rinascita dell'Atletico Podenzana"

Seconda Categoria - Una stagione da incorniciare quella del Podenzana, quando mancano 6 giornate dal termine l'obiettivo salvezza è già stato largamente raggiunto. Grande euforia e ottimismo attorno alla truppa di mister Angeli che, attualmente quarta in classifica con 39 punti, ha nel mirino i playoff, traguardo inizialmente impensabile da neopromossa.



Il ds dei panigacci Andrea Damiani, rintracciato dalla nostra redazione in una nota località montana, ha risposto come segue alle nostre domande:



Un Podenzana che ha fatto passi da gigante, salvezza già acquisita e play off nel mirino. Come valuti questa stagione fino ad oggi? "Stagione sicuramente positiva. La scorsa estate, quando ci siamo incontrati con la società, ci siamo prefissati come matricola l'obbiettivo della salvezza. Salvezza che è arrivata in largo anticipo, infatti a sei giornate dalla fine del campionato occupiamo la quarta posizione, in coabitazione con il Lido di Camaiore, in piena zona play off. Adesso dobbiamo rimanere calmi e andarci a giocare queste ultime sei giornate, consapevoli che non abbiamo nulla da perdere, ma pensando a gettare le basi per il futuro".



Cosa hai da dire sul lavoro di mister Angeli? "Angeli è un tecnico giovane molto preparato che sta frequentando il corso allenatori. Viene dalla scuola di Morris Centofanti di cui ha fatto il secondo per diversi anni, acquisendo un buon bagaglio di esperienze. Seguo costantemente i suoi allenamenti perché sono coinvolgenti, interessanti e moderni. Direi che è il principale artefice di questa rinascita dell'Atletico Podenzana. Consentimi di spendere due parole anche per i nostri giocatori: la coesione tra giocatori locali e della costa è stata la nostra arma vincente. Nei pochi momenti bui che abbiamo avuto hanno remato tutti nella stessa direzione, dimostrando notevole attaccamento alla maglia e di essere uomini prima di giocatori".



I play off sono veramente alla portata, quanto sarebbe importante per un paese come Podenzana tornare in prima categoria? "Podenzana è una località stupenda dove tutti vorrebbero lavorare. La società ha trascorsi importanti anche in categorie superiori, la dirigenza ti lascia lavorare senza assillarti, però questa domanda sarebbe opportuno che tu la girassi al nostro direttivo. Io sono un tecnico e come tale mio compito è di allestire compatibilmente con il bilancio societario una rosa giocatori più idonea possibile".