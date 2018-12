Podenzana, Damiani: «Obiettivo salvezza, lo dimostra il mercato sui giovani»

A mercato chiuso il direttore dei "panigacci" traccia un bilancio

Seconda Categoria - Un Atletico Podenzana a due lunghezze dalla zona playoff ma ciò nonostante il direttore dei panigacci rasserena tutti e con fermezza dichiara che l'obiettivo di questo primo anno da neopromossa è rimanere in categoria.



Di seguito le sue motivazioni:



"Il nostro obiettivo è la salvezza, lo dimostra il mercato sui giovani. Abbiamo preso Magnani dalla Torrelaghese (portiere del '95), Martinucci dall'Atletico è un '95, Gnoffo dal Serricciolo è un '98, Biagi è un '94. Oltre a questo abbiamo perso il forte attaccante Alberti che è andato a Corsanico perché gli hanno trovato un lavoro e quindi non potevamo trattenerlo, anzi gli facciamo un in bocca al lupo. Poi avevamo prelevato Biagioni, forte trequartista dal Capezzano ma, causa anche la partenza di Alberti, non era contento e allora lo abbiamo girato in definitivo alla Torrelaghese. A Podenzana vogliamo che tutti siano contenti e non tratteniamo nessuno. La squadra è comunque molto valida, l'obiettivo ripeto è la salvezza, poi chissà guardiamo come va e a primavera vedremo come siamo messi..."