Podenzana, cambiamenti nello staff tecnico

Seconda Categoria - Una stagione sicuramente positiva quella del Podenzana di mister Angeli. Secondi in classifica a -4 dal Romagnano ma con una partita in meno e lo scontro diretto ancora da giocare. Probabilmente i massesi erano la squadra più attrezzata, ma di sicuro nella volata finale nulla sarebbe stato scontato. Una squadra, il Podenzana, molto buona e guidata da un ottimo Angeli che non ha deluso le aspettative e ha saputo ben gestire le pressioni.



Ma ormai il campionato è terminato e bisogna voltare pagina e pensare alla stagione 2020/2021, il cui torneo inizierà a ottobre. Un mese in più è un buon margine per perfezionare una rosa già ottima e per rimodellare lo staff tecnico intorno ad Angeli.



I giorni scorsi è stato infatti ufficializzato dalla Fivizzanese Emiliano Bianchi che nella stagione appena conclusa a Podenzana coadiuvava Andrea Damiani nel ruolo di direttore sportivo. Nelle ultime ore però il direttore di Monzone è stato avvistato verso Portovenere, e a quanto pare non era li per pescare. In quella bellissima zona c'è infatti la sede il Forza e Coraggio, società che ha sfiorato l'Eccellenza guidata dal monzonese Gatti. Non è escluso che il direttore possa decidere di iniziare una nuova avventura nel ligure e in due categorie superiori, dopo aver militato negli ultimi anni sempre nella sua Lunigiana e in Seconda Categoria. Se così fosse il Podenzana avrebbe perso due importanti tasselli ma la strutturata società del "panigaccio" ha le risorse per ovviare al problema, e il mese in più sarebbe sicuramente di aiuto.