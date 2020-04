Podenzana, Atletico Carrara e Monzone fanno il punto dopo un mese di stop

Seconda Categoria - Nel clima d’incertezza che accompagna questi giorni, sono diverse le ipotesi al vaglio della Federazione sulla ripresa dei campionati. Gabriele Gravina in un’intervista ha lasciato la spiraglio per una possibile ripartenza al 17 Maggio, ma c'è ancora troppa incertezza e non c'è da escludere nessuna soluzione, anche la più drammatica dell'annullamento della stagione. Per quanto i dilettanti le opinioni sono diverse: la salute e la “vita” di tutti è fondamentale ma c’è chi spera di ritornare presto in campo. Nel campionato di seconda categoria, alla 24°giornata (con il recupero tra Monzone e Atletico Podenzana) quattro compagini sono in lotta per il titolo. La capolista Romagnano, fermata a Camaiore dalla Fortis, guida il girone con quattro punti di vantaggio sula formazione del “panigaccio” di Podenzana e sei sulla coppia Atletico Carrara-Monzone.



Analizza l’attuale momento, il mister della squadra bianco celeste Yuri Angeli: “Purtroppo quello che il nostro Paese sta attraversando è un periodo bruttissimo. Tante persone ci hanno lasciato a causa di questo terribile virus. Oggi ognuno di noi deve pensare solo a rispettare le regole e a fare tutto il possibile per sconfiggere questo terribile nemico, e vincere la partita più importante. L'importanza della salute e della vita deve venire prima di tutto. Oggi tutto lo sport, calcio compreso, è giusto che sia stato messo da parte. Bene hanno fatto Figc e Lnd a sospendere il campionato. Noi dobbiamo solo ringraziarli per aver pensato prima di tutto al bene dei nostri ragazzi, ed accettare ogni decisione che sarà presa. Se mi guardo indietro, onestamente mai avrei pensato di arrivare a questa situazione, però questa è la realtà e dobbiamo affrontarla. Ai ragazzi quando li sento dico che ora devono solo a stare attenti e li ringrazio per il campionato che stavano facendo, perché hanno fatto qualcosa di eccezionale, regalando a me e alla società, tante soddisfazioni e momenti bellissimi. Purtroppo quando entravamo nel vivo della stagione tutto si è rotto, però quello che abbiamo vissuto tutti insieme, da agosto ad oggi, nessuno lo potrà cancellare. Poi quando potremo rivederci faremo festa, per lasciarci alle spalle questo incubo, tutti insieme con la società, e solo allora magari parleremo anche del futuro. Ora pensiamo solo al bene dei nostri cari e dei nostri connazionali”.



Con un succinto commento dalla cittadina marmifera, l'ex giocatore e allenatore e oggi direttore dell'Atletico Carrara Sergio Bigarani (foto) fotografa a 360° il suo club: ”Come società Atletico Carrara abbiamo deciso già a partire da giovedì 5 marzo di sospendere ogni tipo di allenamento, dall'attività di base alla prima squadra, lo abbiamo fatto ancor prima delle comunicazioni ufficiali. La nostra società è formata da 170 atleti, da 16 istruttori ed altrettanti dirigenti, circa 200 persone, che costituiscono la famiglia dell'Atletico Carrara dei Marmi, da quest’anno affiliata all’Academy Torino calcio Fc, per una collaborazione triennale con il club piemontese. Il primo pensiero del nostro presidente Fausto Bigarani e di tutta la società è stato soprattutto proteggere questa famiglia. Le decisioni sono state prese anche grazie al contatto con le altre società calcistiche presenti nel territorio ed in costante collegamento con la nostra Delegazione Provinciale nella persona di Andrea Antonioli. Credo che alla fine il comportamento delle varie società sia stato omogeneo e questo è stato un bel segnale di responsabilità. Per quanto riguarda il futuro, torneremo in campo solo quando ci saranno le condizioni di assoluta sicurezza per farlo. Infine il club neroazzurro, a un anno dalla sua prematuramente scomparsa, tiene a richiamare alla memoria Massimiliano Vannucci, conosciutissimo tifoso gialloazzurro e grande appassionato di calcio. “Ciuni” amava molto anche il calcio giovanile, seguiva da vicino le squadre dell’Atletico Carrara nel mitico impianto della “Fossa dei Leoni”, amante della montagna e dell’alpinismo, da anni uno stimato volontario della Pubblica Assistenza".



Infine ci parla del delicato periodo anche il presidente del Monzone Andrea Sisti: “Il nostro campionato fino al momento dello stop forzato è stato più che soddisfacente. Partiti con una squadra composta da un giusto mix di giocatori esperti e di giovani promettenti, guidati in modo esemplare da Mister Brizzi, eravamo ormai in una posizione di classifica che ci vedeva nella parte alta in zona play off. Ci attendevano tre incontri che sarebbero stati determinanti al fine della classifica:, Romagnano, il recupero con l'Atletico Podenzana e il derby con la Fivizzanese. Ora, come tutto il mondo dello sport, attendiamo di sapere cosa succederà. Sicuramente non sarà facile riprendere l'attività perchè credo che i tempi a mio avviso saranno lunghi e le limitazioni peraltro giuste prese per salvaguardare la salute di tutti saranno probabilmente procrastinate nel tempo. Ci adegueremo comunque alle disposizioni che verranno emanate dagli organi competenti, nella speranza che verranno accolte con serenità da tutti evitando sterili polemiche delle quali non abbiamo sicuramente bisogno. Colgo l'occasione per rivolgere un caloroso saluto a tutto il mondo dilettantistico”.