Podenzana-Atl.Carrara, Angeli: `Dobbiamo dare tutto`

Seconda Categoria - Quarantotto ore al fischio d'inizio della terza giornata del campionato di Seconda Categoria. Al "Panigaccio" di Podenzana in scena una gara tra due formazioni che negli ultimi anni hanno sempre dato vita a partite di alto livello. Podenzana e Atletico Carrara, entrambe con 4 punti in classifica e con ambizioni importanti. Due allenatori preparati e meticolosi che non lasciano nulla la caso: Michele Dati per gli ospiti "carrarini" e Yuri Angeli per i locali. Abbiamo raggiunto quest'ultimo telefonicamente che ha risposto alle nostre domande come segue:



Mister due risultati positivi per un buon inizio. Come vedi la tua squadra? Margini di miglioramento? "Abbiamo iniziato bene, anche se purtroppo a mio avviso domenica scorsa con il San Macario non abbiamo fatto una bella prestazione. Però era importante fare punti e ci siamo riusciti. Siamo all'inizio e, come normale che sia, ci sono ancora tante cose da perfezionare. Però sono fiducioso, ho ragazzi bravi tecnicamente che si impegnano molto anche in allenamento, questo mi fa ben sperare per il futuro. Bisogna sempre lavorare per migliorarci. Ogni partita dovremmo essere bravi a dare tutto!"



Domenica ricevete l'Atletico Carrara di mister Dati. Che partita sara?"Domenica incontreremo una squadra a mio avviso molto forte, con un allenatore in grado di tirare fuori il meglio dai suo ragazzi. Già lo scorso anno avevano una gran squadra, ben organizzata e forte davanti. Non sarà facile fare risultato, però giochiamo in casa ed è obbligatorio provarci e fare il possibile x vincere".



Come siete messi con le assenze? "Fortunatamente ho solo l'assenza di Mosti e Chelotti, quindi ho ampie scelte da poter fare. Chi scenderà in campo dovrà dare tutto!"