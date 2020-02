Podenzana, Angeli: `Stiamo dando il massimo`

Seconda Categoria - Si gioca domenica 23 febbraio il ventitreesimo turno del campionato di Seconda Categoria Girone A. La seconda classifica Atletico Podenzana, dopo tre vittorie consecutive, osserverà il turno di riposo con l'eventualità di andare a quattro punti dalla capolista Romagnano ed essere pericolosamente avvicinata dalle inseguitrici Monzone e Atletico Carrara. Situazione che non preoccupa mister Angeli, contento dell'ottimo rendimento dei suoi ragazzi:



Mister Angeli, un Podenzana che sta andando alla grande. Dopo il pareggio a Carrara e la sconfitta nel derby con la Fivizzanese, tre vittorie che vi tengono in corsa per il titolo... "Come sempre detto stiamo facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Abbiamo attraversato un momento di calo, dove è arrivata la nostra seconda sconfitta, però poi ci siamo rifatti con tre belle prestazioni che ci hanno permesso di rimanere agganciati al Romagnano".



Domenica sarete fermi per il turno di risposo e il Romagnano potrà allungare. Quattro punti sono colmabili, considerando lo scontro diretto alla penultima? "Domenica riposiamo e penso che al contrario di quanto fatto da noi, Romagnano Atl Carrara e Monzone ne aprofiteranno. Da quando abbiamo raggiunto le posizioni alte, ai miei ragazzi ho sempre detto di non guardare la classifica, di dare il massimo ogni partita per cercare di poterci poi giocare il tutto per tutto la penultima in casa con il Romagnano. Quattro punti sono certamente colmabili, per fare questo dobbiamo affrontare al meglio le prossime cinque finali che ci aspettano, tra cui lo scontro diretto già domenica prossima contro il fortissimo Monzone, a casa loro..."



Come sta la squadra, con questa pausa vi metterete tutti a posto? "Noi stiamo bene, i ragazzi stanno dando il massimo e in questa pausa cercheremo di migliorare ancora la nostra condizione psicofisica".



Mulazzo che vince la Coppa di Terza Categoria, un altro trofeo portato in Lunigiana. Come giudichi il calcio lunigianese degli ultimi anni? "La Lunigiana ma tutto il calcio della nostra provincia, sta vivendo un buon momento a livello Toscano, basti pensare ai trionfi della Pontremolese, del Serricciolo nei rispettivi campionati, del Montignoso in Coppa d'Eccellenza lo scorso anno e dellla San Marco quest'anno. Questo è il segnale che il calcio da noi è formato da Dirigenti competenti che mettono tanta passione e seguito da tanti appassionati. A conferma di quel che dico basta pensare a quanta gente era mercoledì scorso AD Aulla ad assistere la Finale di Coppa di Terza vinta a mio avviso meritatamente dal Mulazzo, al quale faccio un grosso "in bocca al lupo", sperando di rivederlo la prossima stagione in Seconda..."