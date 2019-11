Podenzana, Angeli: `Puntare in alto`

Seconda Categoria - Con domenica 17 settembre si gioca la decima partita del campionato di Seconda Categoria. Dopo il primo terzo di stagione, si può già fare un mini bilancio di quella che potrà essere l'andatura del torneo. Sul podio ci sono le due favorite Romagnano e Lido di Camaiore, rispettivamente con 23 e 20 punti. Subito sotto (18 punti), in scia il Podenzana di mister Yuri Angeli. Una società che due stagioni fa era in Terza Categoria e, dopo un primo anno di assestamento in Seconda, ha costruito per il confermatissimo mister una squadra di livello che non si pone limiti per il futuro...



"Fortunatamente rispetto all'inizio di campionato, siamo riusciti a trovare continuità di risultati, che ci hanno fatto raggiungere il terzo gradino della classifica. Però dobbiamo continuare ad essere umili, e dare tutto in campo, come abbiamo fatto domenica scorsa contro il Monzone, abbiamo fatto una partita di sostanza e alla fine abbiamo meritato la vittoria, contro una squadra a mio avviso molto "tignosa", aggressiva, contro la quale non è mai facile fare punti.



Comunque ormai il Monzone è il passato, per noi le prossime giornate saranno un vero "tour de force". Incontreremo tutte le squadre che occupano la parte alta della classifica. Se vogliamo essere protagonisti in questo campionato sappiamo che dovremmo fare più punti possibile, da qui a fine dicembre, e per farlo dovremmo dare tutto in campo.



Domenica incontreremo l'Attuoni, squadra che sa far male, messa bene in campo da Secchiari, mister che stimo molto, perché capace di plasmare i suoi ragazzi a seconda delle necessità. Come dico ogni volta ai miei ragazzi, dobbiamo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto, poi se gli avversari avranno dimostrato di essere superiori, non dovremmo far altro che strigergli la mano.



Io sono ottimista e so che la mia squadra può togliermi tante soddisfazioni, sono tutti ragazzi eccezionali che lavorano e si impegnano sempre al massimo. Certo come ho detto a inizio stagione, il Romagnano a mio avviso è la squadra da battere, con un ottimo organico e un allenatore che fa giocar bene le proprie squadre e sa essere vincente, uno dei migliori in circolazione. Però in questo campionato ci siamo anche noi e vogliamo dimostrare di essere all'altezza per puntare in alto!"