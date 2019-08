Podenzana, Angeli: `Lido e Filattierese le più forti`

Seconda Categoria - Sicuramente il Podenzana ha le carte in regola per essere grande protagonista nel campionato di Seconda Categoria. Mister Yuri Angeli ne è consapevole ma, come sempre molto diplomatico, vola basso ed esorta i ragazzi a remare nella sua stessa direzione.



Mister, dopo un primo anno chiuso alla grande in Seconda Categoria, riparti per la seconda stagione che si prospetta da protagonista... "Quello che abbiamo fatto lo scorso anno è stato inaspettato per tutti. Quest'anno ci rafforzati sia dal punto di vista numerico che della qualità. In tanti, società in primis, hanno grosse aspettative, però come ho detto ai ragazzi tutto dipende da noi. Giocare con le pressioni è più difficile e se saremo bravi a remare tutti nella stessa direzione, allora potremmo divertirci e raggiungere buoni obbiettivi".



La dirigenza si dice ti abbia costruito un'ottima squadra. Come valuti il mercato estivo con le nuove pedine in arrivo? "La dirigenza (Damiani, Bellandi e Bianchi) ha fatto un ottimo lavoro, mettendomi a disposizione una rosa completa, riuscendo a confermare il blocco dello scorso anno e inserendo ragazzi esperti della categoria e corteggiati da tanti, quindi le prerogative per fare bene ci sono. Certo poi bisogna vedere cosa saremmo in grado di fare sul campo, però sono convinto che potremmo giocarcela con tutti..."



Il livello rispetto allo scorso anno sembra un pò calato... Chi saranno lo squadre da battere? "Non penso che il livello si sia abbassato. Secondo me tutte le squadre hanno lavorato per rafforzarsi. Non conosco le rose di tutte ma da quello che leggo Lido e Filattierese hanno allestito squadre veramente forti..."



Tanti giovani alle prima esperienza in prima squadra in varie squadre. Come valuti questo rinnovamento? "Sono contento che tante società hanno deciso di credere in giovani allenatori. C'è bisogno di dare spazio a nuovi mister, il nuovo porta sempre entusiasmo e da questo sono convinto che ne trarranno beneficio le società stesse. Inoltre sono tutti ragazzi che conosco, con i quali ho fatto il corso da allenatore Uefa B e so che tutti hanno idee valide e tanta passione, sono convinto che faranno bene..."



Prossime partite prima dell'inizio? "La prima di Coppa la giocheremo l'8 settembre (Fivizzanese o Monzone). La prossime amichevole sarà 21 agosto alle ore 19 contro Serricciolo, mentre il 24 sempre qui da noi giocheremo il "Memorial Rocchi Rolando", un triangolare con Monti e Monzone".