Playout, Mulazzo torna sconfitto da Camaiore

I rossoblu si giocheranno la permanenza in categoria con la Stella Rossa, sempre in trasferta e con un solo risultato su tre

Seconda Categoria - FORTIS CAMAIORE: Bernini, Pardini, Giannecchini, Barsotti, Lari, Rossi, Paoli, Dini, OJaku, Luisotti, Menchini a disp. Raffaelli, Monti, Pellegrini, Pardini, Licusato, Pellegrini, Giordani, Farnocchia. All Palmerini

MULAZZO: Sordi, Vannini, Franchini, Surace, Ribolla, Cham, El Attifi, Bergamaschi, Baciu, Uberti, Zuccarelli a disp. Boggi, Bregasi, Es SaHraoui, Tamagna, Ricci, Luccini. All. Piastri/Ghelfi

RETI: 55' Paoli, 74' Barsotti, 80' Bregasi, 90' Luisotti



CAMAIORE- Il Mulazzo della coppia Pistri-Ghelfi non ce l'ha fatta a Camaiore, contro i padroni di casa della Fortis è finita 3-1. I rossoblu si giocheranno la permanenza in categoria con la Stella Rossa (battuta oggi dal Monti) la prossima domenica, sempre in trasferta e con un solo risultato su tre, la vittoria.



Locali che passano in vantaggio al 10' della ripresa con Paoli, bravo a mettere dentro in mischia dopo un cross dall'esterno. Il raddoppio arriva a metà ripresa ripresa con Barsotti, cinico a portare a termine una bella azione in contropiede. A 10 dal termine accorcia le distanze Bregasi che con una bella girata al volo porta il risultato sul 2-1. Il Mulazzo ci prova ma è la Fortis ad andare a segno e a congelare il risultato al 90' grazie una bella punizione firmata Luisotti.