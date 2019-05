Play out, il Monti è salvo!

Gerali para un rigore. Giromini, Galloni e Caldi Andrea firmano la salvezza

Seconda Categoria - MONTI: Gerali, Lombardi, Sadiq, Schiavone, Caldi, Galloni, Giromini, Malatesta, Chelotti, Salku, Madeddu a disp. Razzoli, Bartolini, Botti, Fregosi, Mazzini, Reburati, Pellegrini, Saisi, Cortesi. All. Della Zoppa

RETI: 21' Giromini (M), 34' Caponi (S), 94' Galloni (M), 102' Caldi Andrea (M)



PISA- Un eroico Monti esce vincente dopo i tempi supplementari dalle ostiche mura dello Stella Rossa e dà il via alla lunga festa salvezza.



Partono bene i "dragoni" che scheggiano il palo con una precisa punizione di Giromini. Dopo un quarto d'ora, rigore a favore dei locali per fallo di Gerali su Vispo, ma il portierone non ci sta e ipnotizza lo stesso Vispo. Al 21' lunigianesi in vantaggio con un gran gol in pallonetto dell'ispiratissimo Giromini. Stella Rossa che reagisce con Vispo, ma il suo tiro si stampa sul legno. Il gol del pareggio arriva però al 34' con una bella incornata di Caponi su un cambio campo. Dopo un secondo tempo con poche emozioni (bravo comunque Gerali in almeno due interventi) si va ai supplementari.



All'extra time i dragoni sputano fuoco e dopo 4 minuti tornano in vantaggio con Galloni, grande incornata di testa su calcio d'angolo per poi raddoppiare al 102' con l'intramontabile Andrea Caldi. Negli ultimi 15 giri di lancette tanta sofferenza ma il risultato rimane invariato.



Il Monti è salvo, la Stella Rossa so giocherà la permanenza in categoria la prossima domenica contro il Mulazzo (sconfitto dalla Fortis Camaiore).