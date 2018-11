Per la Fivizzanese un derby casalingo

In Seconda i "delfini" biancoazzurri cercano il riscatto dopo il ko di Pietrasanta

Seconda Categoria - Archiviata la prima, bruciante sconfitta stagionale rimediata domenica scorsa sul terreno delal capolista Sporting Pietrasanta , la Fivizzanese riordina le idee e pensa al prossimo appuntamento che coincide con un derby casalingo assai interessante. Sul rettangolo di gioco del Comunale infatti domenica alle 14.30 scenderà il Mulazzo per una gara che si presenta davvero molto combattuta. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta di misura per una rete a zero sul terreno della Stelal Rossa e sono animati da una gran voglia di far bene nello scontro tutto luunigianese. Attualmente i rossoblu occupano la settima posizione di classifica con undici punti al loro attivo anche se in trasferta fino ad ora ne hanno raccolto solo uno. Il direttore del match sarà il signor Pucci della sezione di Carrara.