Per l´Antica Luni penultimo match di Coppa Liguria

Seconda Categoria - Penultimo appuntamento del girone di Coppa Liguria di Seconda Categoria per l'Antica Luni. Domenica 6 ottobre alle ore 18 i giallazzurri del Pres Mattia Casani saranno di scena sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta ad Avenza attendendo la visita del Santerenzina.



Per l'Antica Luni una gara che ha ben poco da dire in ottica superamento del turno coi giallazzurri attualmente a quota 2 punti dopo quattro giornate. Santerenzina invece capolista del minigirone con 10 punti. Per l'Antica Luni lo sguardo è ormai specificatamente rivolto in vista dell'inizio del campionato di Seconda Categoria ligure previsto per fine mese.



Questo il programma del girone P di Coppa. Penultima giornata.

Antica Luni-Polisportiva Madonnetta

Luni Calcio-Santerenzina



La classifica.

Santerenzina 10, Luni Calcio 7, Polisportiva Madonnetta 2, Antica Luni 2



Prossimo turno domenica 13 ottobre. Ultima giornata.

Polisportiva Madonnetta-Luni Calcio

Santerenzina-Antica Luni



