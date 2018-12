Per il Podenzana è zona playoff

Dopo il successo di domenica a Camaiore i "Panigacci" agganciano al quinto posto la Fivizzanese

Seconda Categoria - E' un super Podenzana quello che ha salutato il 2018 nel campionato di Seconda Categoria. Domenica scorsa i ragazzi allenati da mister Yuri Angeli (foto) sono andati a vincere sul terreno della Fortis Camaiore per due reti a zero grazie ai gol messi a segno da parte di Andreucci e Biagi conquistando tre punti che consentono ai "Panigacci" di portarsi in piena zona playoff al quinto posto a quota 22 agganciando i cugini della Fivizzanese. Una bellissima sorpresa quella della neopromossa che si sta distinguendo per un'ottima organizzazione di gioco. Il Podenzana tornerà in campo domenica 6 gennaio per una gara di spessore ovvero il match casalingo contro il forte Romagnano attualmente terza forza del campionato in una gara tutta da seguire.



Il tabellino del match di domenica



FORTIS CAMAIORE-ATLETICO PODENZANA 0-2

FORTIS CAMAIORE: Bernini, Pardini An., Licusato (80' Martinelli), Rossi, Lari, Giannecchini, Simonini, Ceragioli, Menchini, Luisotti, Paoli (70' Ojiaku). A disp.: Raffaelli, Giannoni, Piaceri, Dini, Giordani. All.: Palmerini

ATLETICO PODENZANA: Magnani, Pantera, Bondi, Biagi, Bonini, Berti Pagani, Mosti L., Moscatelli, Andreucci (76' Centofanti), Guadagnucci, Scarpa (66' Gnoffo). A disp.: Rocchi, Ariani, Pigerini, Rossi, Mosti G. All.: Angeli

ARBITRO: Bo di Livorno

RETI: 29' Andreucci, 57' Biagi.