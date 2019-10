Seconda Categoria - In Seconda categoria niente da fare per l'Attuoni Avenza. I ragazzi di mister Secchiari vengono battuti per 3-0 sul terreno dello Sporting Viareggio. Per i biancazzurri si tratta della terza sconfitta consecutiva. Dopo un brillante avvio con due vittorie l'Avenza sta rallentando in maniera vistosa ed i punti restano sempre sei come i dopo i primi 180'. Domenica prossima altra prova durissima in quanto al Paolo Deste arriverà il Lido di Camaiore che divide la vetta del girone col Romagnano.



Il tabellino del match odierno.



SPORTING VIAREGGIO - POL. ATTUONI AVENZA 3-0



SPORTING VIAREGGIO: Betti, Toncelli, Grotti, Ambrogi, Antoni, Barsotti, Cima (77' Dini), Comelli (59' Bartoli), Galli, Bertini, Simoni. All.: Meini



POL. ATTUONI AVENZA: Tovani, Corsi (75' Prampolini), Menconi, Pappagallo (36' Musetti), Dell'Amico, Pierami, Esposito, Agnesini (55' Dell'Amico), Bonelli (55' Maccarrone), Da Pozzo, Brugioni (13' Ussi). All.: Secchiari



ARBITRO: Mento di Pisa



RETI: 8' Cima, 33' Bertini, 92' Galli