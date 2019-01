Mulazzo, la gioia arriva al novantesimo

Gol vittoria all'ultimo minuto da parte di Vannini ben servito da un assist al "Baciu"

Seconda Categoria - Preziosa vittoria al 90' del Mulazzo nel campionato di Seconda Categoria. Domenica scorsa i rossoblu si sono imposti col punteggio di due a uno sul forte ed ambizioso Lido di Camaiore conquistando tre punti al platino



La cronaca.

Al 10’ Bergamaschi calcia rasoterra dal limite dell’area, ma il suo tiro viene respinto da Pieraccini.

Appena un minuto più tardi Uberti da calcio d’angolo sorprende Pieraccini che esce male; a porta vuota El Attifi segna il gol del vantaggio dei padroni di casa. Al 19’ anche gli ospiti si rendono pericolosi con Lucchese, che calcia una bella punizione dal limite dell’area, ma Sordi risponde con una gran parata.

Al 25’ poi Bascherini entra in area e tira in porta, Sordi respinge ma lo stesso Bascherini da terra ribadisce in rete. Sul finire del primo tempo è ancora il numero nove gialloblù a sfiorare il gol; in contropiede infatti supera Sordi, ma Surace in scivolata salva i suoi. Ad inizio ripresa Baciu supera due uomini e crossa in mezzo, da centro area El Attifi non trova la porta. Al 89’ Lazzareschi colpisce la traversa su un calcio di punizione da poco fuori area. In pieno recupero Baciu, dalla destra, si libera del suo marcatore e serve Vannini che calcia un rigore in movimento e realizza il gol della vittoria.





MULAZZO-LIDO DI CAMAIORE 2-1



MULAZZO: Sordi, Franchini, Surace (55’, Ribolla, 87’, Vannini, ammonito), Cham, De Angeli (ammonito), Bergamaschi, El Attifi, Uberti (ammonito,53’, Zuccarelli), Luccini (ammonito, 67’, Bregasi), Gussoni (14’, Es Sahraoui), Baciu.



LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Lucchese, Chiarini, Grotti, Dal Pino, Biagini (ammonito), Cima, Pacini (ammonito), Bascherini (80’, Buselli), Lazzareschi, Cipollini (58’, Gallione).



RETI: El Attifi 11’ , Bascherini 25’ , Vannini 94’.