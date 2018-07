Mulazzo, il dg Lecchini fa il punto sul mercato in entrata

L'ossatura è quella dell'anno scorso con tre importanti innesti, ma arriveranno altri rinforzi

Seconda Categoria - La notizia della scorsa settimana ha eccitato tutto il paese di Mulazzo che potrà partecipare a uno dei più bei campionati di Seconda Categoria di sempre. Un torneo con tanti "squadroni" da categoria superiore e bene metà delle 16 formazioni del comprensorio lunigianese. Neanche a dirlo il Mulazzo, essendo una neo promossa dell'ultimo secondo, non è tra le pretendenti al titolo ma si sta attrezzando per il difficile torneo e sicuramente venderà cara la pelle. Il primo importante arrivo è stato nell'area dirigenziale, con l'ex Direttore Tecnico della Pontremolese Massimo Lecchini (foto) che nella sua nuova squadra ricoprirà il decisivo ruolo di Direttore Generale. E' lui che con il seguente "virgolettato" ci parla del mister, del mercato in entrata e degli obiettivi stagionali.



"Come allenatore è stato ovviamente confermato, vista l'ottima stagione dello scorso anno e l'invidiabile curriculum, Fabio Bellotti, ex giocatore professionista di Carrarese, Milan, Bari, Lecce, Verona e con passato da allenatore all'Atletico Pontremoli e nelle giovanili delle Pontremolese.



Per quanto riguarda la squadra è quella dell'anno scorso, come ossatura, con tre importanti innesti quali il difensore Manuel Surace, in arrivo dalla Pontremolese, che ha deciso di scendere di categoria per motivi di studio/lavoro, il classe '94 Fabio Luccini dal Monti, velocissimo esterno con passato in Prima Categoria ad Aulla, l'attaccante Zoppi dalla Filattierese, ragazzo che viene da un infortunio ma sul quale ci si può lavorare bene, e il portiere classe 2000 della Pontremolese Samuel Sordi, di cui si parla un gran bene. In più stiamo guardando di riprendere un altro pezzo, se non due.



Obiettivo stagionale? Considerando che siamo una neo promossa e che abbiamo avuto la notizia da meno di una settimana, sicuramente la salvezza".