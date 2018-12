Mulazzo, al Calani arriva il Romagnano

Domenica i rossoblu affrontano una delle squadre piu' in forma del girone di Seconda

Seconda Categoria -

C'è attesa nell'entourage del Mulazzo per il match di domenica prossima. Sul rettangolo di gioco del "Calani" di Groppoli (foto) infatti la formazione rossoblu alle ore 14.30 attende la visita del Romagnano attualmente terza forza del campionato. Mulazzo reduce da una sconfitte nello scorso turno sul terreno del Cerreto che si è imposto per una rete a zero.



I punti dei lunigianesi attualmente sono quattordici a piu' due sulla linea dei playout. Quella di domenica si preannuncia una gara assai impegnativa in quanto il Romagnano, terzo come detto a meno tre dalla capolista Sporting Pietrasanta, sta godendo di un ottimo periodo di forma ed è reduce da un brillante 5-2 rifilato al Filvilla domenica scorsa. Ci vorrà il miglior Mulazzo per cercare di portar via punti utili alla sua classifica.



La gara del Calani di Groppoli tra il Mulazzo ed il Romagnano sarà diretta dal signor Pasquale Riccio della sezione di Lucca