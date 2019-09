Monzone-Ricortola , è pareggio senza reti

Finisce in parità l'atteso scontro tra il Monzone di mister Brizzi e la sua ex squadra

Seconda Categoria - MONZONE: Grippino, Francini, Marchiò, Mastorci, Ciuffani, Attuoni, Borghetti, Arcangeli, Petrocchi, Battaglia (64' Costa), Fregosi (55' Cecconi) (Cupini, Biagini, Presta, Ottolini) All. Brizzi

RICORTOLA: Murgese, Gallone, Vanni, Scarci (87' Fabbiani), Mannucci (85' Brizzi), Spallanzani L., Stocchi (70' Barotti), Michelucci (67' Sacchetti), Russo (77' Spallanzani G.), Pucci, Pezzetti (Ambrosini, Pucci, Ascenzi, Casali) All. Fini



MONZONE- Finisce in parità l'atteso scontro tra il Monzone (foto) di Rossano Brizzi e la sua ex squadra Ricortola, allenata dal neo mister Alessandro Fini. Partita molto combattuta tra due formazioni messe bene in campo che hanno dimostrato organizzazione ed equilibrio tattico. Buoni ritmi fino al triplice fischio per uno 0-0 che accontenta entrambe le squadre.



Gli altri risultati di giornata:



Podenzana-Sporting Forte Dei Marmi 3-0

Attuoni Avenza-San Macario 2-1

Fortis Camaiore-Barbarasco 4-0

Lido Di Camaiore-Sporting Bozzano 1-1

Monti-Atletico Carrara 1-2

Romagnano-Fivizzanese 1-0

Sporting Viareggio-Filattierese 1-0