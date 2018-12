Monzone, mezzo scacco alla Regina

Domenica scorsa infatti i granata sono andati a pareggiare per uno ad uno sul terreno dell'ex capolista Sporting Pietrasanta

Seconda Categoria - Impresa prenatalizia quella del Monzone. Domenica scorsa infatti Davide Attuoni (foto) e compagni sono andati a pareggiare per uno ad uno sul terreno dell'ex capolista Sporting Pietrasanta rimontando lo svantaggio iniziale e consegnando di fatto al Corsanico, vittorioso a Fivizzano, le chiavi della vetta del girone A di Seconda categoria toscana.



Una prestazione davvero di carattere da parte dei lunigianesi che hanno giocato a viso aperto contro una delle squadre piu' forti del girone e con Cecconi nella ripresa sono riusciti ad acciuffare il meritato pareggio. Un punto che consente di restare a distanza della linea dei playout. Adesso ,dopo la sosta natalizia ,il Monzone sarà impegnato domenica dell'Epifania sul terreno di gioco di casa del "Giannetti" al cospetto del fanalino di coda Fortis Camaiore per la gara valevole per l'ultimo turno del girone di andata.



Il tabellino del match di domenica scorsa



SP. PIETRASANTA-MONZONE 1-1

SP. PIETRASANTA: Ceragioli, Saccardi, Capuano (10' Toure), Ambrosi, Puccetti, Poletti, Panicucci, Dati G., Tosi, Baldi Galleni, Dati A. (30'st Pellegrinetti). A disp.: Rebellino, Pandolfi, Costa, Donofrio, Toure, Tedeschi, Pellegrinetti, Moschetti, Silvestri. All.: Mazzei

MONZONE: Landi, Francini, Bellacci, Attuoni, Ciuffani, Ottolini, Borghetti, Mastorci, Mastrini, Arcangeli P., Cecconi. A disp.. Cupini, Chelotti, Arcangeli A., Biagini, Costa, Di Grottole. All.: Guelfi.

ARBITRO: Latini di Empoli

RETI: 40' pt Dati A., 20'st Cecconi