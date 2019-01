Monti-Romagnano 1-4, i `dragoni` non riescono nell´impresa

Sugli scudi Lopez con una doppietta nei primi 45

Seconda Categoria - Monti: Gerali, Botti, Cresci (66' Giromini), Galloni, Madeddu, Sadiq, Pellegrini (78' Mazzini), Salku, Chelotti (35' Manzato), Malatesta, Saisi (46' Caldi) (a disp. Cortesi, Saccomani, Tintori, Giubbani, Barbasini) All. Bartolini

Romagnano: Fusani, Di Benedetti, Menchini (46' Coletti), Dell'Amico (78' Michelucci), Nardini, Veralli, Lopez (65' Tenerini), El Bard, Costa (69' Bertoneri), Domenici, Lombardini (85' Mosti)(a disp. Grossi) All. Alberti

RETI: 7' Lopez, 48 'Lopez (rig), 58' Costa, 60' Salku, 63' Lombardini

NOTE: 34' espulso Gerali (M) per proteste



MONTI- I "dragoni" di mister Bartolini non riescono nell'impresa e subiscono un inequivocabile 4-1 tra le proprie mura contro il Romagnano di mister Alberti. Sugli scudi Lopez con una doppietta nei primi 45. Pesa sicuramente sul risultato finale l'espulsione dopo 35' minuto del portiere locale Gerali, per proteste dopo un contatto con un attaccante avversario. Nelle ripresa a segno Costa per gli ospiti, poi al 60' accorcia Salku, ma tre minuti più tardi Lopez serve Lombardini che non sbaglia e mette in cassaforte il risultato.



Con questa importante vittoria il Romagnano rimane in scia della coppia di testa Sporting Pietrasanta e Corsanico, entrambe vincenti rispettivamente con Podenzana e Cerreto, mente il Monti viene risucchiato nella zono danger della graduatoria.



Nella foto: Tatiano Nardini e Andrea Veralli (Romagnano)