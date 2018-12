Monti, la regola del tre

Negli ultimi tre match disputati i "Dragoes" hanno vinto per due volte e perso per una sempre per 3-0

Seconda Categoria - In seconda il Monti conquista una bella vittoria. Domenica scorsa sul rettangolo di gioco del "Don Bosco" i "Dragoes" infilano per tre volte la Stella Rossa Pisa e mettono in cassaforte tre punti al platino che consentono ai biancazzurri di fare un bel salto in avanti in graduatoria fino ad arrivare a quota sedici punti fuori dalla zona pericolosa dei playout.



A decidere il match coi pisani le realizzazioni da parte di Galloni, Salku e Madeddu con Malatesta che ha fallito anche un calcio di rigore. Vittoria netta e senza discussioni al termine di novanta minuti giocati con carattere e determinazione. Adesso l'imperativo è quello di continuare su questa falsariga anche domenica prossima nell'atteso derby in casa del Filvilla anch'esso a assestato a quota 16 punti dopo la vittoria esterna di domenica sul terreno del Cerreto. Un derby che si preannuncia davvero caldo e tutto da seguire.





Il tabellino del match del "Don Bosco"

MONTI-STELLA ROSSA 3-0

MONTI: Gerali, Fregosi, Lombardi, Sadiq, Caldi, Galloni, Madeddu, Malatesta (82' Pellegrini), Salku, Giromini (66' Cresci), Saisi (75' Giubbani). A disp.: Razzoli, Botti, Tintori, Babasini, Mazzini, Chelotti. All.: Bartolini.

STELLA ROSSA: Bagnoli, Ferrara, Nencioni (76' Faratro), Consoloni, Noccioli (84' Diouf), Melani, Jamea, Cavallini (71' Huqi), Vispo, Vaglini (60' Yabba), Caponi (60' Pagni). A disp.: Giardi, Petrizzo, Gabbrielli. All.: Bagnoli.

ARBITRO: Passaglia di Lucca.

RETI: 32' Galloni, 57' Salku, 90' Madeddu.