Monti, il settebello dei `Dragoni`

Seconda Categoria - E' Settebello Monti. I "Dragoni" brindano alla prima vittoria stagionale e lo fanno alla grande superando al "Don Bosco" lo Sporting Bozzano addirittura per sette a quattro. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atletico Carrara al debutto stagionale ed il pareggio esterno per uno ad uno nel derby in casa della Fivizzanese, arrivano i tre punti al termine di una gara pirotecnica che di fatto ha divertito il pubblico con ben undici realizzazioni.



Domanica prossima 6 ottobre i ragazzi di mister Della Zoppa sono attesi da una riconferma sul terreno della Filattierese.



Il tabellino del match di domenica scorsa



MONTI-SP. BOZZANO 7-4

MONTI: Rocchi, Madeddu, Puppi P., Coraci (58' Pellegrini), Chelotti, Galloni, Salku, Malatesta (68' Saisi), Borghetti (55' Cresci), Orsoni, Giromini. All.: Della Zoppa

SP. BOZZANO: Stoppani, Polpetta, Daci (55' Tesi), Micheli (85' Fierro), Ricci, Taccola, Bonini, Lunardi, Moriconi A. (50' Ghiselli), Moriconi S., Benedusi. All.: Fabiani

ARBITRO: Russo di Pisa

RETI: 6' Giromini (M), 7' e 45'st Salku (M), 12' Moriconi A. (B), 17' e 35' Borghetti (M), 20' Coraci (M), 40' Moriconi (B), 20'st Ghiselli (B) e 24'st Lunardi (B), 42'st Puppi P. (M)