Monti, il ds Meloni: “Della Zoppa super confermato”

Seconda Categoria - L'intervista del week end è per Stefano Meloni, direttore sportivo del Monti. La sua squadra ha appena concluso una stagione travagliata con cambio di allenatore nelle ultime gare e salvezza raggiunta in semifinale playout sul campo della Stella Rossa.



Come valuti il vostro campionato? ”E' stata una stagione complicata ma alla fine abbiamo portato a casa l'obiettivo. Speravamo di non dover passare dai play out ma ciò che conta è che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sofferto per una maggior soddisfazione nell'ultima domenica a Castelfranco di Sotto, posso dire che ce la siamo goduta!”



Nella prossima stagione sarà sempre Della Zoppa il mister? Primi movimenti di mercato? ”Mister Della Zoppa è super confermato e con lui Luca Costa, il preparatore atletico. Stiamo cercando un'altra figura per far si che ci sia un bel trio a completare lo staff. Possiamo ufficializzare il rientro nel calcio di Daniele Trivelli, dopo tre anni di inattività, e probabilmente anche di Stefano De Angeli che tornerà a giocare con noi. Abbiamo perso Schiavone, direzione Serricciolo, e Bruno Salku che abbiamo lasciato libero di scegliersi il proprio destino”.



Quale sarà l'obiettivo? ”L'obiettivo sarà la salvezza. Noi e le altre società abbiamo il dovere di portare avanti queste realtà lunigianesi, sempre più in difficoltà perché gli aiuti sono sempre minori, così come le persone che si occupano di calcio. Bisogna far giocare a calcio questi ragazzi nelle condizioni adeguate, mettendogli a disposizione ciò di cui necessitano. Detto questo quest'anno cercheremo di divertirci e di fare una buona stagione”.