Ai gol di Saisi e Giromini (Video) per i locali, rispondono Mori e Pettazzoni per i neroverdi

Seconda Categoria - Sul Terreno del “Bruno Bianchini “ di Barbarasco, Monti e Filattierese danno vita a un derby ben giocato che ha regalato emozioni da ambo le parti, alla fine della contesa ne esce un pareggio. Nel primo tempo parte forte il Monti, al 10' minuto da ottima posizione Giromini calcia in porta, ma Castiglioni para senza troppe difficolta. Al 16' risponde la Filattierese con un tiro di Pagani che Santini blocca. La Filattierese insiste in attacco, Pagani riprende una respinta della difesa del Monti pochi metri fuori area e serve Mori che con una frustata di testa insacca alle spalle del incolpevole Castiglioni pe lo 0-1. Al 34' Mori prova a ripetersi sempre di testa ma stavolta Castiglioni para. Al 2' dal termine dopo una bella azione sull'asse Caldi-Giromini-Madeddu, la palla arriva a Saisi che, appostato al vertice sinistro dell’area di rigore, fa partire un bolide che si infila in porta per 1-1.



Nel secoondio tempo il Monti si fa più intraprendente e al 52' dopo una bella triangolazione con Madeddu, Giromini viene atterrato in posizione centrale, un paio di metri fuori dalla lunetta del area di rigore. Si incarica della punzione lo stesso Giromini che con il suo sinistro disegna una traiettoria che s’infila al sette per il 2-1 (video). Il Monti cerca di chiudere la partita, ma la difesa della Filattierese tiene botta. Al 82' da segnalare la doppia parata di Castiglioni su Mori da pochi metri, un autentico miracolo. Sembra finita con la vittoria dei padroni di casa ma al 4' di recupero Mori in versione assistman crossa per Petazzoni che di testa insacca per il definitivo 2-2.



Il Tabellino



Monti: Castiglioni, Fregosi, Lombardi, Sadiq, Caldi, Galloni, Madeddu, Malatesta, Chelotti (81’ Mazzini), Giromini (67’ Cresci), Saisi (69’ Pellegrini). A disp.: Razzoli, Botti, Tintori ,Cortesi, Barbasini, Polloni. Allenatore: Andrea Bartolini.

Filattierese: Cattaneo, Reburati, Bernieri, Cariati, Moscateli, Mazzeo, Caroli, Pagani (68’Cerutti), Mori, Petazzoni,Tarantola (66’Bellini). A disp.: Ferrari, Filippi, Bellini, Cerutti, Martinelli Michele, Pezzini. Allenatore: Tiziano Cassiani

Arbitro: Riccio di Lucca

Reti: 29’ Mori (F), 43 Saisi (M), 53’ Giromini (M), 94 Pettazzoni (F).