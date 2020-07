Monti, Fabiano Centofanti è il nuovo allenatore

Seconda Categoria - Grande soddisfazione per i “dragoni” della famiglia Carlotti: per la prossima stagione sulla panchina dei lunigianesi ci sarà l’esperto tecnico Fabiano Centofanti. Il tecnico di Podenzana denominato “juary” nella sua ricca carriera da calciatore ha messo a referto più di 250 gol tra campionati, spareggi e coppe varie. Come allenatore nei ultimi due lustri ha incrementato il suo curriculum con diversi obiettivi centrati: ricordiamo all’Aullese dalla Terza alla Prima; dopo una breve parentesi in liguria nella Bolanese una promozione con diverse semifinali e finali play off con il Filvilla; negli anni a seguire ha guidato parecchie squadre del territorio lunigianese, dalle giovanili della Pontremolese, alla Filattierese, al Vallizeri con nuova parentesi ligure con la Forza & Coraggio nel campionato di Promozione.



Nel rinnovato staff tecnico insieme al nuovo allenatore arrivano nel club biancoazzurro il responsabile dell’area tecnica Daniele Scozzari e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Il Monti nelle ultime due stagioni ha tribolato non poco per rimanere nella categoria,



Di seguito le prime parole di Centofanti: “La piazza di Monti è sempre stata molto importante, ambita da tanti miei colleghi. Seguita da tanti tifosi del posto come lo sono tutte squadre di paese che tutti gli anni hanno la bellezza di disputare dai cinque a sei derby stagionali. Gare senza dubbio particolari di grande richiamo e di quel fascino che non è mai tramontato. Mi rimetto in pista per l’ennesima scommessa, cercherò con l’apporto di tutti, giocatori e addetti ai lavori, di riportare il club nelle posizioni di prestigio. Per quanto riguarda la costruzione della squadra sono già diversi i contatti con giocatori di categoria i quali dovrebbero integrare gran parte dell’ossatura dello scorso campionato”.



Nella prima foto ufficiale della stagione 2020/2021 da destra verso sinistra Daniele Scozzari, responsabile area tecnica, mister Fabiano Centofanti, lo storico vice presidente Massimo Tonelli, preparatore atletico Alessandro Innocenti, i dirigenti Stefano Balzano e Riro Carlotti.