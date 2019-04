Due gare per i "dragoni" che tenteranno la difficilissima impresa della salvezza diretta

Seconda Categoria - Per il Monti è il momento della verità. Nelle ultime due partite dopo la pausa pasquale i "dragoni" tenteranno il tutto per tutto per conquistare una salvezza diretta che è ancora matematicamente alla portata ma che, a causa anche e soprattutto della agguerrita concorrenza sembra davvero complicata la strada per poterci arrivare.



Un cammino tra alti e bassi quello compiuto da bomber Chelotti (foto) e compagni fino a questo punto della stagione. Monti che attualmente si trova posizionato al terzultimo posto della graduatoria con 27 punti all'attivo. davanti a lui la coppia Ricortola Mulazzo a 30. Potenzialmente si potrebbe arrivare a quota 33 e sperare in un passo falso delle avversarie davanti. Abbastanza complicato anche se non matematicamente da escludere.



Domenica prossima 28 aprile il Monti sarà di scena sul terreno di casa nel derby con un Filvilla (punti 36) non ancora matematicamente salvo ma quasi. Successivamente il 5 maggio trasferta conclusiva sul terreno di gioco del Mulazzo (punti 30) e proprio un'ipotetica vittoria in questo altro derby potrebbe anche regalare la salvezza diretta. In ogni caso all'orizzonte due gare nelle quali la parola d'ordine è quella di fare piu' punti possibili se non fosse altro che per la miglior posizione di classifica con la quale presentarsi poi agli eventuali playout.