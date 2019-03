Monti, Della Zoppa è il nuovo allenatore

Sostituirà il dimissionario Andrea Bartolini fino al termine della stagione

Seconda Categoria - Dopo 4 giorni di colloqui, il Monti ha trovato il nuovo traghettatore che sostituirà il dimissionario Andrea Bartolini. Si tratta di Luigi Della Zoppa, esperto allenatore che ha già diretto il primo allenamento nella giornata di ieri. Già ex mister di Filattierese, Fivizzano, Aullese, Gragnolese, Pontemolese e Valcaprio, quindi un uomo che conosce bene il calcio lunigianese, è stato individuato come colui che sarà in grado di entrare subito nelle dinamiche della squadra, senza sconvolgere ciò che di buono è stato fatto dal suo predecessore.



Ovviamente sarà regolarmente in panchina già dalla partita di dopodomani in casa del Ricortola, terzultima in classifica, ma in un momento di grazia, a sole tre lunghezze dai Dragoni.