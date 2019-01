Monti–Corsanico 5-3, impresa dei `dragoni`

A segno Salku, Giromini, Malatesta, Cresci e Caldi

Seconda Categoria - MONTI: Pietrini, Madeddu, Lombardi, Botti, Caldi, Galloni, Salku, Malatesta, Chelotti, Giromini, Pellegrini. A disp.: Manzano, Saccomani, Sadiq, Saisi, Giubbani, Barbasini, Cresci, Mazzini. All.: Bartolini.

CORSANICO: Negrari, Gemignani, Simonini F., Corsinelli, Tomei, Manfredi, Galli, Aquilante Andrea, Bertilotti, Simonini B., Mallegni. A disp.: Crovari, Rossi, Aquilante Antonio, Bertuccelli, Altemura, Ricci, Ceciarini, Alberti. All.: Farnocchia

RETI 1' Mallegni (C), 5' Salku rig (M), 9' Corsinelli (C), 20' Giromini (M), 30' Malatesta (M), 60' aut Madeddu (C), 83' Cresci (M), 92' Caldi (M)



MONTI- Bellissima partita al "Don Bosco" di Monti dove i locali di mister Bartolini vincono contro tutti i pronostici una rocambolesca partita per ben 5 reti a 3 contro al capolista Corsanico. Segnale importante mandato dai "dragoni" a tutte le squadre per il girone di ritorno. Dopo questa vittoria i biancoazzurri si portano, con 24 punti, a tre lunghezze dall'ultimo posto utile della zona playoff, occupata dai cugini del Podenzana.



Aprono le danze gli ospiti al primo minuto con un rigore realizzato da Mallegni. Dopo 5 minuti il direttore di gara è coraggioso e fischia anche nell'area avversaria, lo specialista Bruno Salku non sbaglia. Corsanico che si ritrova ancora avanti al 9' grazie alla rete di Corsinelli. I "dragoni" non ci stanno e reagiscono con vigore, tanto che tra il 20' e il 30' ribaltano con Giromini, riceve una spizzata di testa di Galloni e trova l'incornata vincente, e Malatesta, gran tiro di sinistro al volo da 25 metri.



Nella ripresa gli orange di mister Farnocchia trovano il gol a causa della sfortunata autorete di Madeddu. I minuti passano e nella tribuna del "Don Bosco" si pensa al pareggio ma negli ultimi 10 minuti il Monti passa ancora in vantaggio grazie a un contropiede magistrale: serie di uno-due tra Cresci e Salku che si bevono tutta la squadra fino alla rete dello stesso Cresci. Poi al 92' Caldi mette in cassaforte il risultato con una precisa punizione.