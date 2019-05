Mister Brizzi lascia Ricortola

Nonostante la miracolosa salvezza raggiunta non c'è stato il rinnovo tra il tecnico e la società neroverde

Seconda Categoria - Nonostante la miracolosa salvezza raggiunta, non c'è stato il rinnovo tra il tecnico Rossano Brizzi e il Ricortola. A comunicarlo alla nostra redazione è stato lo stesso Brizzi che ha preferito non entrare nel dettaglio ma ha rassicurato che i rapporti con la società sono buoni e che saluta tutti per la bellissima esperienza insieme.



Che la conferma non fosse cosa scontata si era già intuito nelle interviste post salvezza nelle quali Brizzi dichiarava: "Guarderemo i programmi della società. Ci metteremo al tavolo. Non precludo niente a nessuno..."



Panchina neroverde dunque libera, nei prossimi giorni ne sapremo di più.