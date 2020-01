Mencatelli: «Tornaboni è il nostro Ibrahimovic»

Seconda Categoria - Due vittorie nelle ultime due partire che hanno fatto balzare la sua Fivizzanese fuori dalla zona playoff. Convincenti prestazioni soprattutto sul campo contro la seconda della classe Podenzana (0-2) che hanno portato la consapevolezza di poter fare bene in tutti i campi, a partire da domenica prossima sul campo della rivelazione Atletico Carrara



Ecco le parole del "Condor" Mencatelli:



Mister, domenica sarete sul campo della squadra più in forma del campionato... "L'Atletico è una delle squadre più in forma se non la più in forma del torneo. Hanno un bravissimo allenatore ma non è una sorpresa, gli faccio i complimenti in quanto negli ultimi 3 anni ha vinto con Junures provinciali, un buon piazzamento con i regionali e ora sta facendo benissimo in prima squadra. Quindi l'Atletico non è assolutamente una sorpresa, anche per le individualità che ha in rosa. Con il Romagnano hanno fatto una grande gara, credo che Dati e Alberti siano i migliori allenatori della categoria. Auguro all'amico Michele e All'Atletico di fare un grandissimo play off e di vincerle tutte, ma a partire da domenica prossima!"



A vedere dai vostri risultati non siete da meno, due importanti vittorie nelle ultime due gare... "Due belle e importanti vittorie. Gli ultimi risultati sono lo specchio di una crescita che c'è da mesi, le prestazioni, a parte in un paio di episodi, ci sono sempre state. Mancava un po di cattiveria, esperienza e consapevolezza nei mezzi. Ora questi elementi ci sono e di conseguenza anche i risultati, perché il valore della rosa è buona. Abbiamo metodi di allenamento diversi rispetto alla passata stagione, quindi anche i giocatori hanno avuto bisogno di più tempo per assimilarli".



Cosa deve fare la Fivizzanese per uscire dalla Fossa con i punti? "Domenica dobbiamo fare la partita perfetta in un campo più che difficile. Andiamo giù con la voglia di fare bene e portare avanti la nostra striscia positiva. Sarà un test importante come contro il Podenzana dove abbiamo dimostrato che la classifica non rispecchia il valore della nostra rosa. Alla Fossa giocheremo a viso aperto".



Gli acquisti di dicembre sembra abbiano stiano apportando bene...? "Sono contentissimo, perché Alberti, Scarpa e Tornaboni ci stanno dando una grossa mano, sia in campo che fuori. Sono giocatori diversi ma tutti fondamentali. Alberti è giovane ma con un passato importante e tanti gol all'attivo, con Scarpa si è calato alla grande nella mentalità, e ha portato molta consapevolezza. Tornaboni ce l'ho sempre avuto da avversario ed è sempre stato un osso duro. Avendolo con me posso dire che è un giocatore con la G maiuscola: uomo di spogliatoio che sa parlare al momento giusto, in maniera corretta, e stare al suo posto quando deve. In campo si sente, ha grande esperienza e sa come fare a vincere. E' un leader, una figura del genere era fondamentale, per noi è il nostro Ibrahimovic!".