Lunigianesi, esordio nero. Ride solo Podenzana

Seconda Categoria -

Delle sei cugine impegnate nel match d'esordio di Seconda Categorie solo l'Atletico Podenzana porta a casa i tre punti. Giornata davvero avara di soddisfazione per le squadre lunigianesi.



L'Atletico Podenzana è bravo a fare suo il match casalingo del "Panigaccio" contro il Forte dei Marmi superato per tre a zero. Vantaggio al 37' grazie a Lombardi bravo a deviare in rete un cross di Bertipagani. Un minuto prima Magnani, chiamato in causa per la prima volta dagli ospiti, dimostra tutta la sua bravura compiendo un autentico miracolo su Maggi. Nel secondo tempo non c'è partita e al 63' il neo entrato Gnoffo raddoppia con un euro goal, (tiro all'incrocio dai 40 metri) e al 69' Lopez porta a 3 le reti.



Il Tabellino della gara.



ATL.PODENZANA-SP. F. D. MARMI 3-0

ATL.PODENZANA: Magnani, Chiappucci, Bertipagani, Viaggi (30'st Bianchi), Pantera, Bonini, Lopez (33'st Mazzini), Moscatelli (34'st Centofanti), Lombardi (34'st Bondi), Ariani, Scarpa (20'st Gnoffo). All.: Angeli

SP. F. D. MARMI: Federigi, Lorenzoni (34'st Vernau), Consigli (20'st Folliero), Luisi (29'st Lorenzi), Maggi R., Coppedè, Celentano, Perregrini, Maggi G., Landi R., Lavorini (22'st Landi G.). All.: Picchi

ARBITRO: Giacomelli di Pisa

RETI: 37' Lombardi, 25'st Gnoffo, 29'st Lopez



________

NM