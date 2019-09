Luni Calcio verso l´esordio ufficiale

Seconda Categoria -

Ancora pochi giorni di preparazione per il Luni Calcio e poi sarà stagione ufficiale. L'appuntamento per gli azulgrana della Pres Simona Dell'Amico è fissato per il prossimo fine settimana quando il Luni sarà impegnato in Coppa Liguria di Seconda categoria . Match in trasferta per i ragazzi di mister Gilli che scenderanno sul terreno del Santerenzina (campo Piero Ribolini di Lerici).



Un Luni che si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione 2019-20 dopo un'importante campagna di mercato estivo

A blindare la porta sono arrivati infatti Damiano Ratti e Mattia Poli. Il primo, classe '98, è reduce da una stagione ferma ai box per impegni di studio, ma vanta importantissime esperienze con il Seravezza in serie D ed in precedenza con la Berretti della Carrarese: il giocatore ha sposato il progetto Luni dopo aver rifiutato numerose richieste da categorie superiori. Il secondo nome arriva dalla Tarros dove si è diviso nella passata stagione tra juniores e prima squadra. In precedenza anche per lui un’esperienza al Seravezza.



Tornano a vestire l’azulgrana inoltre gli esterni offensivi Giacomo Corsini grazie al rinnovo del prestito dall’Atletico Carrara) e Davide Franciosi di rientro dal prestito alla Castelnovese. Per quanto riguarda il centrocampo il colpo piu' importante è senza dubbio quello del centrocampista classe '83 Andrea Paganini che nelle ultime stagioni ha militato tra Prima e Seconda Categoria della Toscana con Apuania Romagnano e Romagnano Calcio. In precedenza lo si ricorda anche in Promozione con le maglie di Lunigiana e Tarros Sarzanese e anche in Serie D ed Eccellenza con molti campionati alle spalle anche con la maglia della storica Sarzanese, oltre che con quella della Pontremolese.



