Luni Calcio pronto all´esordio in campionato

Seconda Categoria - Il Luni Calcio è pronto per l'esordio nel campionato di Seconda Categoria ligure. Dopo il lungo precampionato di Coppa Liguria terminato la scorsa settimana i blaugrana si accingono a tagliare il nastro del torneo 2019/20. I ragazzi della Pres Dell'Amico saranno di scena domenica mattina sul rettangolo di gioco di casa del "Gaggio" per affrontare la Polisportiva Madonnetta (fischio d'inizio opre 10.45).



Luni Calcio che negli ultimi giorni ha messo a segno un colpo di mercato davvero importante come l'ingaggio del centrocampista Luca Peigottu. Il giocatore, classe '89 e in regime di svincolo, nell'ultima stagione ha militato nella Tarros Sarzanese formazione con cui ha disputato i Play - Off di I Categoria. In passato ha militato per varie stagioni in I Categoria al Real Fiumaretta vincendo anche il campionato, in seguito lo si ricorda in II al Colli di Luni con cui disputò i Play - Off siglando 8 reti e con il Sarzana 1906 con cui andò invece a segno in 6 occasioni vincendo il campionato.