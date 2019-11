Luni Calcio, offese razziali ad un proprio giocatore

Seconda Categoria -

In seconda categoria ligure un pareggio a reti inviolate da parte del Luni Calcio che esce con uno 0-0 dal terreno del Ceparana e saluta momentaneamente il vertice della graduatoria. Una partita decisamente brutta anche e soprattutto per le pessime condizioni del campo che non hanno affatto aiutato i ventidue. Ma a pesare piu' de risultato è stato il comportamento di alcuni sostenitori del Ceparana che avrebbero preso di mira un giocatore di colore del Luni Calcio offendendolo con vari epiteti come stigmatizato dalla società blaugrana della Presidentessa Simona Dell'Amico.



Questo il commento del dirigente del Luni Calcio Stefano Beggi ai colleghi di calciospezzino



"E' stata una partita brutta, giocata su di un campo al limite della praticabilità per fango e dissestamenti. Luni che prova a giocare, Ceparana chiuso nella sua trequarti che punge in ripartenza. Questo il canovaccio di tutta la partita. Nei 90’ più pericolosi proprio i rossoneri di mister Barletti che creano tre ghiotte occasioni a tu per tu con il nostro giovane portiere Conti sempre bravo a farsi trovare pronto.

Da segnalare e condannare il comportamento dei cinque ultras del Ceparana che, oltre ad intonare cori per la squadra di casa e a sventolare bandiere, si sono però permessi di insultare con offese razziali un giocatore del Luni."



A solidarietà del Luni Calcio si sono fatti avanti i cugini dell'Antica Luni con un comunicato sulla pagina ufficiale Facebook del club gialloazzurro.

Questo il comunicato:

L’ASD Antica Luni 2009 esprime piena solidarietà ai cugini dell’ LUNI Calcio per le offese razziali rivolte ad un loro giocatore di colore durante la partita di campionato disputata ieri pomeriggio



