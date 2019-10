Luni Calcio in campo per la gara di Coppa

Seconda Categoria -

In Seconda Categoria ligure appuntamento di coppa per il Luni Calcio. Domani mattina (fischio d'inizio ore 10.30) i blaugrana della Pres Dell'Amico saranno di scena sul terreno di casa del "Lino Parodi-Gaggio" per la gara che li vedrà opposti alla formazione della Santerenzina capolista del girone. Luni Calcio ancora in corsa per il superamento del turno quando mancano due giornate.



Questo il programma del girone P di Coppa. Penultima giornata.



Antica Luni-Polisportiva Madonnetta

Luni Calcio-Santerenzina



La classifica.

Santerenzina 10, Luni Calcio 7, Polisportiva Madonnetta 2, Antica Luni 2



Prossimo turno domenica 13 ottobre. Ultima giornata.



Polisportiva Madonnetta-Luni Calcio

Santerenzina-Antica Luni