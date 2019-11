Luni Calcio, buon pareggio a Brugnato (1-1)

In Seconda categoria ligure pareggio esterno anche per l'Antica Luni. I "gladiatori" del Pres Casani fanno 2-2 in casa del Madonnetta

Seconda Categoria -

Buon pareggio esterno per il Luni Calcio. I blaugrana della Pres Dell?Amico hanno pareggiato per 1-1 sul terreno di gioco del Brugnato.



Per quanto riguarda le altre gare da registrare le prime vittorie per Olimpia Piana Battolla e Mamas Giovani. Battute Atletico Lunezia e Ceparana. Pareggio tra Polisportiva Madonnetta e Antica Luni Pari tra Brugnato e Luni Calcio.



II Categoria Ligure Girone F - III giornata



Santerenzina - Bolanese 3 - 3

(4° Rabà, 24° e 53° Cozzani, 56° e 73° [Rig.] Chilosi, 72° [Rig.] Gerosa)



Vezzano - Calcio Nave 8 - 1

(2 Condumi Carlos, 2 Rosales, Condumi Christian, Ayt Younss, Keità, Nunez Gomez; Stelitano)



Atletico Lunezia - Olimpia Piana Battolla 1 - 3

(Giovannelli - Bastoni, Sapochetti, Perrone)



Ceparana - Mamas Giovani 1 - 2

( 30° [Rig.] Cupini, 50° Bravo, 78° Dell'Ovo)



Polisportiva Madonnetta - Antica Luni 2 - 2

(Tasso, Lombardi - 2 Franzoni)



Brugnato - Luni Calcio 1 - 1

(Lufrano - Vanelli)



Classifica: 7 Luni Calcio *, 4 Santerenzina, 4 Vezzano, 4 Brugnato, 3 Olimpia Piana Battolla, 3 Ceparana, 3 Calcio Nave, 3 Mamas Giovani *, 2 Bolanese, 1 Antica Luni, 1 Polisportiva Madonnetta, 0 Atletico Lunezia,



* = una partita in più