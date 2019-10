Lido-Monzone, Brizzi: `Domenica sapremo per cosa giochiamo`

Seconda Categoria - Domenica 13 ottobre si gioca lo scontro al vertice di Seconda Categoria. A Lido di Camaiore i locali di mister Fabrizio Monga e di bomber Palazzolo ospiteranno i granata del Monzone. La squadra di mister Rossano Brizzi è partita in quinta in questo torneo e dopo un mese dal via si è piazzata con prepotenza in testa al girone, in compagnia del Romagnano e proprio del Lido. Un vero e proprio test di maturità per Attuoni e compagni come dichiara il Brizzi nel seguente virgolettato:



"E' vero siamo partiti forte ma in realtà mi aspettato questi risultati. La squadra è competitiva, il primo giorno ho detto che se non fossimo arrivati ai play-off avrei fallito, visto il risultato del Monzone dell'anno scorso. Domenica sapremo per cosa giochiamo e la domenica dopo con la Fortis si decide il nostro obbiettivo, spinti dal nostro pubblico eccezionale."