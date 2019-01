Lido di Camaiore, aggancio al Romagnano

I gialloblu versiliesi domenica scorsa hanno superato il Romagnano agganciandolo al terzo posto

Seconda Categoria -

In Seconda il Lido di Camaiore fa suo il match d'alta classifica sul terreno del Benelli contro il Romagnano ed aggancia proprio i massesi al terzo posto della graduatoria. Un cammino molto soddisfacente fino a questo punto con i playoff che sono ampiamente a portata di mano. A decidere il match con il Romagnano sono state le realizzazioni da parte di Andrea Chiusalupi, Federico Cima (foto) e Riccardo Lucarini per tre punti al platino.



Adesso una settimana di allenamenti per prepararsi al prossimo match ovvero la gara di domenica prossima sul terreno della Fivizzanese, gara impegnativa considerata la brutta posizione di classifica dei lunigianesi.



Il tabellino del match di domenica scorsa



LIDO CAMAIORE-ROMAGNANO 3-2

LIDO CAMAIORE: Pieraccini, Lucchesi, Chiarini, Papi (83' Dal Pino), Matrone, Biagini, Lazzareschi (87' Grotti), Pacini, Bascherini (83' Lucarini), Chiusalupi, Cipollini (38' Cima) (93' Buselli). A disp.: Gallione. All.: Monga

ROMAGNANO: Fusani, Di Benedetti, Coletti (83' Menchini), Dell'Amico (65' Tenerini), Mosti (65' Veralli), Nardini, Lombardini (75' Leopaldo), Monaco (55' Lopez), Costa, Domenici, El Bard. A disp.: Grossi, Fall, Bertoneri. All.: Alberti

ARBITRO: Alaimo di Pisa

RETI: 9' Chiusalupi, 48' Cima, 78' Leopaldo, 87' Lucarini, 96' rig. Lopez