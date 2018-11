La Fivizzanese conquista il secondo posto

I tre punti nel derby interno col Mulazzo fanno arrivare i "delfini" a quota 20 con aggancio al Corsanico

Seconda Categoria - La Fivizzanese conquista con merito il secondo posto. Dopo il successo per due a uno di domenica scorsa sul terreno di casa del Comunale nel derby col Mulazzo i "delfini" biancazzurri hanno agganciato al secondo posto il Corsanico sconfitto dalla capolista Sporting Pietrasanta che attualmente dista due sole lunghezze. Il derby di domenica ha visto una Fivizzanese combattiva che è riuscita ad avere la meglio sui cugini del Mulazzo grazie ad un calcio di rigore di Gassani (foto) ed ad una rete di Youssefi prima del gol degli ospiti da parte di Gussoni. Fivizzanese che si riscatta subito con grande forza dalla brutta battuta d'arresto della settimana precedente in casa della capolista e che torna puntare in alto. Domenica prossima per i biancazzurri una gara importante ovvero la trasferta a Castelfranco di Sotto sul terreno di gioco della formazione pisana della Stella Rossa. Una gara da affrontare con le dovute cautele in quanto i pisani sono reduci dalla sorprendente vittoria esterna sul terreno del Romagnano ed in casa sono sempre molto ostici da affrontare.