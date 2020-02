La Fivizzanese brinda al successo

Seconda Categoria - Fivizzanese: Ippolito, Lombardi Mir. (46’Serafini), Tornaboni, Lombardi Mar., Gerali, Youssefi, Ceragioli, Pigoni, Alberti (74’Giovannucci), Bertolini (67’ Scarpa), Tarantola. A disposizione: Malaspina, Bertoli, Pierotti, Pasquali, Zarrelli. All.Mencatelli

Filattierese: Zannoni, Francini, Manfredi, Moscatelli, Cerutti (54’ Ginesi), Vegnuti, Surace, Gianardi, Bellacci (65’ Bernieri R), Mori, Bellini. A disposizione: Sordi, Martinelli, Bernieri F. All:Poggi

Reti: 41’ Alberti, 52’ Tornaboni

Note: 72’ espulso Youssefi



FIVIZZANO- La "medicea" vince il derby contro la Filattierese e salendo a 29 punti si rilassa nelle acque tranquille della classifica. Un periodo veramente straordinario per la squadra di mister Mencatelli che con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei uscite si è allontanata con prepotenza dalla zona playout. Nella gara di oggi, che alla vigilia nascondeva molte insidie, sblocca il risultato al 41' Alberti con un tiro cross che ha beffato Zannoni. Dopo 7 minuti della ripresa arriva il raddoppio col "cannibale" Tornaboni che come un falco corregge in rete una spiazzata dal primo palo e mette al tappeto la sua ex squadra.



Se la Fivizzanese esulta, mastica amaro la Filattierese del neo mister Aldo Poggi, penultima in classifica con soli 15 punti. Sarà compito del mister montignosino mettere a posto i cocci già da subito per tentare la risalita che in questo momento appare molto in ripida.