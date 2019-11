La capolista Romagnano nella tana del Monzone

Seconda Categoria - Il decimo turno del campionato presenta il match al “Giannetti” di Monzone della capolista Romagnano, dove le due compagini in settimana hanno vinto entrambe i recuperi con due convincenti prove contro lo Sporting Viareggio e Ricortola. Il club di mister Paolo Alberti ha portato a tre i punti di vantaggio sui versilesi del Lido, mentre il team lunigianese è balzato al terzo posto sempre più vicino al podio. L’esito della sfida in riva al Lucido darà sicuramente ai due scrupolosi e preparati tecnici ulteriori indicazioni per il proseguo della stagione.



Spicca l’impegno esterno della terza forza del girone Atletico Podenzana in casa degli avenzini dell’Attuoni, il tecnico della squadra del “panigaccio” Yuri Angeli focalizza sinteticamente il delicato match: “ Domenica per noi sarà una gara importante perché sarebbe bello dare continuità alle ultime due vittorie, però sappiamo di avere una trasferta molto difficile, incontriamo una squadra che sta dimostrando di essere ben attrezzata per la categoria. Soprattutto ha un grande mister capace di plasmare la sua squadra a seconda delle necessita. Noi stiamo bene ma per fare punti sappiamo che dovremmo uscire dal campo dopo aver dato tutto”.



Nelle zone medio basse della classifica i riflettori sono puntati sul derby del centro "Allende" tra il Barbarasco, fanalino di coda del campionato, opposto ai medicei di mister Marco Memcatelli che in settimana hanno pareggiato nel recupero nella strapaesana in casa della Filattierese. La posizione di classifica della Fivizzanese è ancora precaria, il punticino di Filattiera ha mosso la classifica ma il quartultimo posto è ancora a rischio visto che le dirette concorrenti San Macario e Bozzano giocano in casa. I "dragoni" del Monti, dopo lo scivolone interno con il Lido, scendono a Camaiore con il deciso intento di risalire posizioni per non rischiare di farsi risucchiare dalle compagini sotto, specialmente dalle cugine Filattierese e Fivizzanese. Per Bruno Salku & soci il match di Via Fonda potrebbe rappresentare una gara-chiave per il proprio cammino. L’Atletico Carrara e il Ricortola sono chiamati a due delicati esami: per i neroazzurri di Michele Dati il match in casa dello Sporting Bozzano può apparire facile, dato che i locali non hanno ancora avuto la gioia dei primi tre punti della stagione, dove il bottino dei lucchesi è fatto da due pareggi. I marmiferi per poter continuare la corsa al vertice vogliono tornare dal “Rontani” con i tre punti in tasca; passando ai neroverdi di mister Alessandro Fini si attende un pronto riscatto dopo lo stop nel recupero in mezzo alla settimana subito dalla capolista Romagnano. Gli ospiti, clienti ostici stanno attraversando un buon momento, lo certificano gli ultimi risultati, per i versiliesi parla il trend delle ultime tre vittorie consecutive, le convincenti prestazioni hanno proiettato il club di mister Marco Picchi alla soglia del girone dei play off.



Programma gare-arbitro di domenica 17/11/2019 (ore 14,30)



Attuoni Avenza- Atl.Podenzana (“Paolo Deste”, Andrea Moriconi di Lucca)

Barbarasco-Fivizzanese (“Bianchini”, Francesco Gravina di Viaregio)

Fortis Camaiore-Monti (Via Fonda, Simone Sarli di Pisa)

Lido-Sporting Viareggio (“Benelli”, Vincenzo Smecca di Carrara9

Monzone-Romagnano (“Giannetti” Luca Covassin di Pisa)

Ricortola-Sp. Forte dei Marmi (Ricortola, Gianluca Noto di Pisa)

S.Macario-Filattierese (S.Macario,Francesco Nerozzi di Pistoia)

Sp.Bozzano-Atl.Carrara (“Rontani”, Prashan Seneviratna di Pontedera)